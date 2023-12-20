В Москве прошла премьера «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так»

Фото: Пресс-служба мюзикла «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так»

В Москве прошла премьера спектакля «МАММА МИММО! или Мюзикл пошел не так». Сценарист Сергей Плотов написал для мюзикла пародии на главные мировые поп-хиты. Зрители смогли окунуться в атмосферу закулисья сцены. Их также ждала закрученная комедийная интрига.

В центре сюжета лежит история, случившаяся в придуманном городе Семиозерске. Начальник предприятия заказывает театру Дома культуры поставить любимый мюзикл своей жены MAMMA MIA! Когда режиссер и артисты берутся за создание шоу, заказчик начинает предлагать свои, порой абсурдные идеи.

Режиссером спектакля выступила Анна Шевчук. В мюзикле были задействованы не только артисты МДМ, но и других драматических театров, в том числе Театра им. А. С. Пушкина. Участие в постановке приняли актеры Павел Левкин, Юлия Чуракова, Анна Кармакова, Александр Матросов, Сергей Федюшкин, Никита Смольянинов, Александр Бабик и другие.

Театр имени Пушкина и Школа-студия МХАТ ранее представили совместный спектакль «Лицей» по мотивам пьесы «Лицей. Девятый выпуск» Елены Исаевой о чести и цензуре. По сюжету, юные ученики девятого набора Царскосельского лицея узнают о гибели своего кумира Александра Пушкина и аресте Михаила Лермонтова за стихотворение «Смерть поэта». Эти события заставляют их задуматься не только о вопросах чести и достоинства, но и о ценности лицейского братства.