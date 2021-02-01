В Москве покажут ночной мюзикл в День святого Валентина

https://static.news.ru/photo/d5abd210-649f-11eb-80fc-96000091f725_660.jpg Фото: Театр МДМ

В Москве в 2021 году решили отпраздновать 14 февраля ночным мюзиклом. Театр МДМ покажет спектакль «День влюблённых» 13 февраля за пять минут до полуночи.

Каждая пара, успевшая приобрести билеты на этот уникальный показ, в числе первых в Москве встретит День святого Валентина прямо в театре за своим столиком в необычной приятной обстановке, наблюдая за героями нашей романтической комедии. «День влюблённых» — это лёгкий, весёлый, трогательный мюзикл о том, как два очень разных человека, влюблённых друг в друга, пытаются спланировать свадьбу, — сказал продюсер, художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачёв.

Как отмечают в театре, действие мюзикла происходит в баре на Манхэттене, поэтому организаторы мюзикла решили расположить зрительный зал не традиционно рядами, а превратили его в кафе.

27 января в Москве отменили запрет на работу в ночное время для баров и ресторанов. Кроме того, этим же указом мэр столицы Сергей Собянин увеличил максимальное количество зрителей в залах с 25% до 50% от общего числа посадочных мест, писал NEWS.ru.