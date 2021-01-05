В Москве похоронили актёра Владимира Коренева

https://static.news.ru/photo/a0c4eef8-4f49-11eb-8e75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Во вторник на столичном Введенском кладбище прошли похороны народного артиста России Владимира Коренева. Об этом сообщили в пресс-службе Электротеатра Станиславский, где служил актер.

Владимира Борисовича похоронили на Введенском кладбище, — сообщили в пресс-службе театра РИА Новости.

Коренев умер 2 января в возрасте 80 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Прощались с артистом в Электротеатре Станиславский, где он служил.

Родился актёр в 1940 году в Севастополе. Окончив ГИТИС, сразу же поступил в труппу Московского драматического театра имени Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). Туда его пригласил Михаил Яншин.

Коренев снялся и во многих культовых фильмах. Всенародно известным актёр стал после фильма «Человек-амфибия». В его копилке также картины «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение».

Помимо этого, Коренев занимался преподавательской деятельностью. Он более десятка лет заведовал кафедрой актерского мастерства на основанном им факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

Как ранее сообщила его дочь Ирина, причиной смерти артиста стал коронавирус. Артист находился в «красной зоне» в больнице, писал NEWS.ru.