Департамент культуры города Москвы не планирует продлевать контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, контракт режиссёра заканчивается в конце февраля и московские власти
Серебренников также подтвердил близость окончания контракта, однако от дальнейших комментариев отказался.
В департаменте культуры Москвы ситуацию пока не комментировали.
Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр Кирилл Серебренников анонсировал свой новый проект, который будет готовить совместно с писателем Алексеем Сальниковым, автором романа «Петровы в гриппе».