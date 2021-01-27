Департамент культуры города Москвы не планирует продлевать контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, контракт режиссёра заканчивается в конце февраля и московские власти не планируют его продлевать.

Серебренников также подтвердил близость окончания контракта, однако от дальнейших комментариев отказался.

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В департаменте культуры Москвы ситуацию пока не комментировали.

Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр Кирилл Серебренников анонсировал свой новый проект, который будет готовить совместно с писателем Алексеем Сальниковым, автором романа «Петровы в гриппе».

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