В Москве в 2021 году решили отпраздновать 14 февраля ночным мюзиклом. Театр МДМ покажет спектакль «День влюблённых» 13 февраля за пять минут до полуночи.

Каждая пара, успевшая приобрести билеты на этот уникальный показ, в числе первых в Москве встретит День святого Валентина прямо в театре за своим столиком в необычной приятной обстановке, наблюдая за...