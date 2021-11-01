В Минкульте сообщили, что узнали об увольнении Боякова из СМИ

Увольнение художественного руководителя МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова стало полной неожиданностью для Министерства культуры РФ. Там признались, что узнали об этом из СМИ, сообщают «Известия».

Разумеется, согласно уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы, в свою очередь, обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом, — заявили в ведомстве.

Об уходе Боякова стало известно накануне. На своей странице в Facebook он сообщил, что ему предложил написать заявление «по собственному» новый директор Владимир Кехман. Худрук добавил, что согласился на это, несмотря на имеющийся пятилетний контракт, так как не собирается устраивать оппозицию в театре.

Ранее сообщалось, что из МХАТа были уволены пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора Олег Михайлов. В театре их считали членами команды Эдуарда Боякова.

Владимир Кехман был назначен новым гендиректором МХАТа им. Горького 27 октября.