В МХТ имени Чехова отреагировали на назначение Хабенского худруком

Заслуженный артист РФ, актёр МХТ имени Чехова Александр Семчев признался, что назначение Константина Хабенского худруком стало для него неожиданностью. В разговоре с «Москвой 24» он понадеялся на возвращение социального пакета для работников театра.

Это неожиданно, но, мне кажется, для него это хорошая карьера, — отреагировал Семчев.

Он выразил надежду, что сменивший Сергея Женовача Хабенский вернёт социальный пакет работникам театра и разнообразит репертуар. По словам актёра, работникам хочется «внятной, сильной режиссуры», притом неважно, зарубежной или отечественной.

Хочется внятной, сильной режиссуры. Зарубежной, отечественной. Так, чтобы бурлила жизнь в художественном театре, — резюмировал Семчев.

Ранее стало известно, что Хабенский возглавит МХТ имени Чехова. На этом посту он сменил Сергея Женовача, уволившегося по собственному желанию. Последний продолжит руководить студией театрального искусства. В Минкультуры полагают, что Хабенский сможет объединить труппу и вывести театр на новый уровень. Актёр долгое время проработал в МХТ имени Чехова и знает всё изнутри.

Вдова бывшего художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова, актриса Марина Зудина в беседе с NEWS.ru также положительно оценила назначение Хабенского на эту должность.