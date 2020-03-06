https://static.news.ru/photo/9f8c2544-5fab-11ea-9e02-fa163e074e61_660.jpg Фото: МХАТ имени М. Горького

Спектакль «М означает Магритт» театра Дмитрия Арюпина «чёрноеНЕБОбелое» покажут в МХАТ имени Горького. Представление состоится 7 марта в 19:00 мск.

Постановки творческого объединения «чёрноеНЕБОбелое» трижды номинировались на премию «Золотая Маска».

Любая картина Магритта — это свидетельство очевидца, открывшего возможность безопасно заглянуть в Мультиверс, альтернативную Вселенную, где возможно свободно комбинировать кусочки мозаики нашего мира. Между пространствами Мультиверса нет границы — только время, собственное для каждого варианта мира, не позволяет им взаимодействовать, — говорится в сообщении пресс-службы.

В постановке сыграет Марчелла Солтан, известная по участию в международных балетных проектах в Большом театре и театре «Новая Опера».

Как писал NEWS.ru, на сцену МХАТ имени Горького вернулся спектакль «Три сестры» по пьесе Антона Чехова. Горожане и гости Москвы смогут увидеть один из шедевров русского психологического театра в постановке Владимира Немировича-Данченко.