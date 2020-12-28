В БДТ рассказали о состоянии здоровья Алисы Фрейндлих

https://static.news.ru/photo/6b52ed06-48fa-11eb-916a-fa163e074e61_660.jpg Алиса Фрейндлих Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которую госпитализировали в Санкт-Петербурге с коронавирусом, стабильное. Она по-прежнему находится в реанимации, сообщили в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова (БДТ).

Там уточнили, что Фрейндлих попала в клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова при Федеральном медико-биологическом агентстве России 25 декабря.

В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате, — цитирует ТАСС заявление БДТ.

Ранее стало известно о госпитализации 86-летней Фрейндлих. При этом оказалось, что в реанимации артистка находится уже несколько дней.

Как писал NEWS.ru, ближайший спектакль в БДТ с участием актрисы был отменён.