Представитель БДТ рассказал о госпитализации Олега Басилашвили

https://static.news.ru/photo/0c6f2c32-4e90-11eb-a7d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госпитализированный с коронавирусом несколько дней назад народный артист СССР Олег Басилашвили находится вместе с супругой в обычной палате. Об этом сообщил представитель Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ).

Источник в медицинских кругах ранее рассказал, что у 86-летнего актёра был выявлен COVID-19, его вместе с женой направили в Городскую больницу № 40 Курортного района Санкт-Петербурга.

Да, это так... Олег Валерианович находится в обычной палате вместе с супругой, — сказала представитель театра.

При этом в театре не рассказали о состоянии Басилашвили, передаёт РИА Новости.

По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, дочь артиста охарактеризовала его состояние как «нормальное» и отметила, что семья согласилась на госпитализацию в силу его возраста.

Народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили родился в Москве 26 сентября 1934 года. Является одним из ведущих актёров Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова (БДТ), где работает с 1959 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Театре имени Вахтангова сообщили, что народный артист СССР Василий Лановой, у которого выявили коронавирус, пребывает в прежнем состоянии: наблюдаются температура и кашель.