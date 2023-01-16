Уволенному из МХТ Назарову нашли замену Актер Кот исполнит роль Воланда в «Мастере и Маргарите» вместо уволенного из МХТ Назарова

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Дмитрий Назаров

Актер театра Сатиры Анатолий Кот исполнит роль Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита» на сцене МХТ. В беседе с «Газетой.Ru» актер подтвердил, что заменит в этой роли Дмитрия Назарова. Ранее актера и его жену Ольгу Васильеву уволили после личного разговора четы с художественным руководителем театра Константином Хабенским.

Могу вам только сказать, что я подтверждаю информацию. Больше мне комментировать пока нечего, — ответил Кот.

Назаров также исполнял одну из главных ролей в спектакле «Лес» по мотивам пьесы Островского. Постановка должна была состояться 21 января, но, по данным МХТ, вместо нее на сцене покажут спектакль «№ 13D».

Ранее замглавы МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник подтвердил информацию об увольнении Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Верник уточнил, что решение принял директор театра Константин Хабенский.

Депутат Госдумы Сергей Соловьев назвал Назарова и его жену подлецами. Депутат отметил, что таким артистам надо запретить выступать перед россиянами. Причиной для критики со стороны Соловьева стали высказывания семейной пары против проведения СВО на Украине.

13 января в Нижнем Тагиле отменили спектакль «Корень любви», запланированный на 1 февраля 2023 года, с участием Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой. Зрителям принесли извинения и пообещали вернуть деньги за билеты. Решение об отмене спектакля было принято организаторами.