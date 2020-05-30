Ушёл из жизни старейший артист РАМТ Юльен Балмусов

https://static.news.ru/photo/25db4816-a276-11ea-a76b-fa163e074e61_660.jpg Юльен Балмусов. Кадр из фильма «Слуша-ай!» Фото: Мосфильм

В возрасте 79 лет скончался старейший артист Российского академического Молодёжного театра, народный артист РФ Юльен Балмусов.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу театра. В сообщении подчёркивается, что Балмусов — человек, без которого творческий портрет РАМТа невозможен. Как отметили в пресс-службе, он обладал редким природным дарованием, уникальным чувством партнёрства, исключительной работоспособностью и требовательностью к себе, а также высоким профессионализмом, что делало его «эталоном высокого служения искусству для нескольких поколений артистов театра».

Юльен Балмусов родился 6 июля 1940 года. Окончил Театральное училище им. Щепкина. В РАМТ начал работать в 1962 году. За свою карьеру сыграл около 100 ролей.

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