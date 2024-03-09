Ушел из жизни артист Большого театра Белоруссии Вениамин Захаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заслуженный артист Белоруссии Вениамин Захаров умер в возрасте 55 лет. Он ушел из жизни 8 марта, сообщила пресс-служба Большого театра Белоруссии, где артист работал с 18 лет.

С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни заслуженный артист Белоруссии Вениамин Захаров, — сообщила пресс-служба театра.

Покинув сцену Большого, Захаров работал репетитором по балету в Музыкальном театре и преподавал актерское мастерство в Белорусской хореографической гимназии. В театре он запомнился ролями в постановках «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Кармен-сюита» и «Дон Кихот».

5 марта умер чешский актер театра и кино, поэт и музыкант Павел Зайчек. Артисту было 72 года. В 1973 году Зайчек основал экспериментальную рок-группу DG 307. Проект был назван по коду психиатрического диагноза, при котором молодых людей освобождали от службы в армии, такой же был и у самого Зайчека.

Ранее стало известно о скоропостижной смерти актера театра и кино Ильи Устюжанинова, ушедшего из жизни в возрасте 40 лет. В подмосковном театре «Камерная сцена», где Устюжанинов работал на протяжении последних восьми лет, отметили, что у актера остались жена и дочь.