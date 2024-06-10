Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова

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Галина Свербилова

В возрасте 87 лет умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова, сообщила дирекция Детского музыкального театра им. Н. И. Сац в своем аккаунте во «ВКонтакте». Она много лет отдала сцене, наиболее известная роль — Суок в «Трех толстяках».

В сообщении театра сказано, что Свербилова стояла у истоков создания Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац. Коллеги будут помнить ее как человека с отличным чувством юмора и верой в торжество позитива.

Замечательная мама и преданная супруга, она, покинув, в силу обстоятельств, театр и уже проживая далеко за океаном, до последнего дня интересовалась каждой новостью о родном театре, — сказано в публикации.

Заслуженна артистка России Инна Алабина умерла на 85-м году жизни, информировал 2 июня театр имени Евгения Вахтангова. Алабина работала в театре на протяжении почти 60 лет. Она пришла в учреждение сразу после выпуска из училища имени Бориса Щукина.

Актриса из сериалов «Час Волкова» и «Солдаты» заслуженная артистка России Галина Давыдова умерла в возрасте 48 лет, сообщалось на сайте Российского института театрального искусства (ГИТИС). Причина смерти артистки не уточняется.