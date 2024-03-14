Умерла народная артистка СССР Наталия Касаткина: что она сделала для балета

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Наталия Касаткина. Июль 1979 г.

Вечером 13 марта ушла из жизни народная артистка РСФСР, художественный руководитель Театра классического балета в Москве, танцовщица Наталия Касаткина. Что стало причиной ее смерти, чем она запомнилась зрителям?

Что известно о смерти Наталии Касаткиной

В ночь на 14 марта Касаткина умерла в возрасте 89 лет в Москве. О смерти балетмейстера сообщила помощница артистки Валентина Бурьянова.

Помощница добавила, что Касаткина скончалась около 22:20 13 марта. За жизнь балетмейстера боролись врачи клиники при НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве. Точная причина смерти артистки не уточняется.

«Когда будут похороны, мы еще не знаем, еще не обсуждали», — добавила Бурьянова.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Наталия Касаткина

Как о Касаткиной отзываются коллеги

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что Касаткина всегда выступала за жизнь классического балета. Танцовщица назвала смерть худрука большой утратой для русской школы балета, поскольку ей на смену не придут люди такого же уровня.

«С Наталией Касаткиной у нас было связано в творчестве немало, и не только в творчестве, но и в жизни. Это великий человек, который всегда ратовал за классический балет и много прошел противодействий и в Мариинском театре, когда было написано множество писем со стороны различных структур о том, чтобы убирали какие-то постановки классические, потому что они не то что были не нужны — они составляли большую конкуренцию тому, что вообще происходило», — рассказала Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Волочковой, Касаткина помогла ей в сложные времена. Балетмейстер поддержала танцовщицу, когда ее несправедливо уволили из Большого театра, и предоставила ей для шоу артистов своей труппы.

«В моем случае я могу сказать, что Наталия Касаткина и Владимир Василев видели несправедливость, которая происходила в Большом театре, когда меня незаконно увольняли. Я уже тогда создала свое концертное шоу, был создан спектакль, он прошел в Кремлевском дворце. Это было большое шоу как раз как ответ Большому театру на все выпады в мой адрес. А я всегда и отвечала, и буду отвечать на все выпады только творчеством. И Наталия Касаткина давала мне артистов своей труппы для участия в моих шоу в сложнейшие времена, когда отворачивались абсолютно все», — добавила экс-прима Большого театра.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Народный артист России Владимир Василев и народная артистка России Наталия Касаткина

Как Касаткина построила карьеру в балете

Касаткина родилась в 1934 году в Москве. В 1953-м она окончила Московское хореографическое училище. Наставником балерины была народная артистка РСФСР Суламифь Мессерер.

В 1954–1976 годах Касаткина состояла в труппе Большого театра. Она исполняла партии в балетах «Весна священная» Стравинского, «Кармен-сюита» Бизе — Щедрина, «Щелкунчик» Чайковского, а также была задействована в «Лебедином озере», «Раймонде», «Золушке», «Дон Кихоте» и других.

В 1960-х годах Касаткина начала работать со своим мужем, балетмейстером Владимиром Василевым. Спустя год они стали художественными руководителями концертного ансамбля «Классический балет», преобразованный в 1992 году в Государственный театр классического балета. Касаткина продолжала руководить им до самой смерти.

Фото: Олег Макаров/РИА Новости Наталия Касаткина, Владимир Василев

Вместе с мужем хореограф поставила около 20 балетов на сценах Большого театра («Ванина Ванини», «Героическая поэма», «Весна священная»), Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова («Сотворение мира», «Пушкин. Размышления о поэте»), Новосибирского театра оперы и балета («Ромео и Джульетта»), Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко («Прозрение»). В своем Театре классического балета супруги представляли зрителям такие постановки, как «Гаянэ», «Волшебный камзол», «Проделки Терпсихоры», «Поцелуй феи», «Золушка», «Дама с камелиями», «Чудесный мандарин», «Жар-птица» и другие. Василев ушел из жизни в 2017 году.

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