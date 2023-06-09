Умерла артистка Большого театра Умерла артистка Большого театра Елена Озерова

Фото: Большой театр России

Елена Озерова

Умерла руководитель детской группы Камерной сцены Большого театра Елена Озерова, сообщила пресс-служба театра в своем Telegram-канале. Артистка скончалась на 81-м году жизни.

С глубоким прискорбием сообщаем, что на 81-м году жизни умерла руководитель детской группы Камерной сцены (1978–2020), заслуженная артистка России Елена Озерова, — говорится в сообщении.

Озерова работала в Большом театре с 1988 по 2012 год. Она участвовала в постановках опер «Млада» Н. Римского-Корсакова, «Хованщина» М. Мусоргского, «Богема» и «Турандот» Дж. Пуччини, «Прекрасная мельничиха» Дж. Паизиелло, «Сила судьбы» Дж. Верди, «Пиковая дама» П. Чайковского и других. До 2020 года Озерова возглавляла детскую группу.

Ранее стало известно о смерти российского писателя, драматурга, автора сценариев к мультфильмам Владимира Голованова. Он скончался на 84-м году жизни. Голованов известен такими работами, как «Фильм, фильм, фильм», «Горшочек каши», «Незнайка на Луне»

До этого на 74-м году жизни умер советский актер Олег Севастьянов, сыгравший в телефильмах «Бронзовая птица» и «12 стульев». Артист скончался 10 мая 2023 года.