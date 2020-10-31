Умерла актриса МТД Галина Филимонова

Актриса Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы, заслуженная артистка России Галина Филимонова скончалась в возрасте 75 лет.
Филимонова ушла из жизни на 76-м году после продолжительной болезни, — сообщили в пресс-службе МДТ.
Артистка известна по главной роли Гали Четвертак в телеспектакле «А зори здесь тихие», спектаклях «Братья и сестры» Федора Абрамова, «Звезды на утреннем небе» Александра Галина, «Бесы» Ф. М. Достоевского, «Парчовый барабан» Икио Мисимы, «Любовь дона Перлимплина» Федерико Гарсиа Лорки.
В МДТ актриса служила с 1974 года.
Как писал NEWS.ru, в субботу умер актёр Шон Коннери. Он скончался в возрасте 90 лет во сне. Семья не называет причину смерти, известно, что последнее время артист был нездоров.