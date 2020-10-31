Умерла актриса МТД Галина Филимонова

https://static.news.ru/photo/467558b8-1ba3-11eb-9aa3-fa163e074e61_660.jpg Галина Филимонова (Марфа Репишная) в сцене из спектакля Братья и сёстры Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы, заслуженная артистка России Галина Филимонова скончалась в возрасте 75 лет.

Филимонова ушла из жизни на 76-м году после продолжительной болезни, — сообщили в пресс-службе МДТ.

Артистка известна по главной роли Гали Четвертак в телеспектакле «А зори здесь тихие», спектаклях «Братья и сестры» Федора Абрамова, «Звезды на утреннем небе» Александра Галина, «Бесы» Ф. М. Достоевского, «Парчовый барабан» Икио Мисимы, «Любовь дона Перлимплина» Федерико Гарсиа Лорки.

В МДТ актриса служила с 1974 года.

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