Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Актриса Вера Высочина скончалась в 74 года

Ушла из жизни актриса Вера Высочина, сообщили в пресс-службе Театра имени Андрея Миронова во «ВКонтакте». Артистке было 74 года. Причины смерти не уточняются. Похороны прошли 10 июня. Церемония прощания состоялась в среднем зале крематория на Шафировском проспекте.

На 75-м году жизни не стало прекрасной актрисы, выпускницы ЛГИТМиКа. Долгие годы Вера Леонидовна посвятила Театру комедии имени Н. П. Акимова. <...> Мы выражаем глубокие соболезнования близким и родным Веры Леонидовны Высочиной, — сказано в сообщении.

Вера Высочина с 1973 года работала в Театре комедии имени Акимова. Она сыграла роли в таких спектаклях, как «Лес», «Измена», «Муза», «Ромул Великий», «Джельсомино в стране лжецов». Кроме того, актриса снялась в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Побег».

Ранее стало известно, что в возрасте 87 лет умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова. Она много лет отдала сцене, наиболее известная роль — Суок в «Трех толстяках». Актриса стояла у истоков создания Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

До этого на 85-м году жизни умерла заслуженная артистка России Инна Алабина. Она работала в Театр имени Евгения Вахтангова на протяжении почти 60 лет. Актриса пришла в учреждение сразу после выпуска из училища имени Бориса Щукина.