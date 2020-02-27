Фото: teatrvo.ru

Старшая дочь Веры Глаголевой балерина Анна Нахапетова опубликовала на своей странице забавный снимок мужчин в свадебных платьях. Фото сделано во время работы Анны в театре Романа Виктюка.

Балерину позвали подменить одну из заболевших девушек, игра в спектакле доставила ей «кайф», было очень круто и весело, поделилась впечатлениями дочь Глаголевой. Ну, конечно, во всей этой истории... ещё раз...