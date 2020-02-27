Главный режиссёр петербургского Театра на Васильевском Владимир Туманов скончался в возрасте 66 лет. Прощание пройдёт 2 марта в здании театра.
Время проведения мероприятия назовут позднее,
Туманов работал в театрах Вильнюса и Санкт-Петербурга. Его спектакли были удостоены премий «Золотая маска» и «Золотой софит».
Как писал NEWS.ru, ранее в Египте с воинскими почестями провели официальную церемонию прощания с бывшим президентом страны Хосни Мубараком. Политик, руководивший африканским государством с 1981 по 2011 год, умер 25 февраля.
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