Умер российский актёр и народный артист РСФСР Игорь Богодух. Ему было 82 года.
О смерти артиста
Уход Игоря Александровича Богодуха из жизни — невосполнимая потеря для театра, боль всего коллектива, всех, кто знал и любил его как прекрасного артиста и партнёра по сцене, доброго и глубоко порядочного человека, — говорится в сообщении.
Прощание с Богодухом состоится 21 марта в 11:00 мск в театре.
Как писал NEWS.ru, церемония вручения театральной премии «Золотая маска» перенесена на неопределённый срок. Решение было принято после введения запрета на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.
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