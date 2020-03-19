https://static.news.ru/photo/371ae664-69f9-11ea-8a91-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Умер российский актёр и народный артист РСФСР Игорь Богодух. Ему было 82 года.

О смерти артиста сообщается на сайте Ростовского академического театра драмы им. М. Горького.

Уход Игоря Александровича Богодуха из жизни — невосполнимая потеря для театра, боль всего коллектива, всех, кто знал и любил его как прекрасного артиста и партнёра по сцене, доброго и глубоко порядочного человека, — говорится в сообщении.

Прощание с Богодухом состоится 21 марта в 11:00 мск в театре.

Как писал NEWS.ru, церемония вручения театральной премии «Золотая маска» перенесена на неопределённый срок. Решение было принято после введения запрета на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.