Умер актёр и режиссёр Владимир Голуб

https://static.news.ru/photo/205e9a78-9a97-11ea-a8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Национальный драматический театр России

Умер Владимир Голуб, российский актёр и режиссёр. Ему было 83 года.

О смерти артиста сообщается на сайте Александринского театра, где он служил с 1987 по 2006 год. О месте и времени похорон станет известно позже.

Наиболее ярко талант режиссёра проявился в комедийном жанре, где всегда присутствовала импровизационная стихия актёрской игры. Его спектакли подолгу не сходили с репертуара, пользуясь большим успехом у зрителей, — говорится в сообщении.

За время своей работы в Александринском театре он поставил 16 спектаклей, среди которых «Лисистрата», «Свои люди — сочтёмся», «Александр Невский» и «На всякого мудреца довольно простоты». Также он известен по роли в военной драме «Последние залпы» 1960 года.

Как писал NEWS.ru, российский актёр Константин Хабенский заявил, что иные киноработы или театральные постановки отражаются на судьбе артистов. Он признался, что в том числе и из-за этого суеверия «обходит стороной» некоторые предложения.