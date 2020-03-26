https://static.news.ru/photo/102d6912-6ee2-11ea-82f5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Смирнов Фото: teatrarmii.ru

Актёр Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Сергей Смирнов скончался 25 марта на 38-м году жизни после тяжёлой болезни. Он проработал в театре, где сыграл более 30 ролей, 17 лет.

Об этом сообщается на сайте театра. Отмечается, что отпевание состоится 27 марта в 11.00 в храме Димитрия Солунского.

Мастер дубляжа известен российским зрителям по иностранным фильмам, которых он озвучил более 400. Его голосом по-русски говорили Антонио Бандерас, Ричард Гир, Брендан Фрейзер и другие звёзды Голливуда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 25 марта умерла Инна Макарова, российская актриса и народная артистка. Ей было 93 года. Среди её самых известных киноработ — «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Женщины» и «Русское поле». Последние несколько недель она проходила лечение в одной из клиник Москвы. Её госпитализировали 4 марта.