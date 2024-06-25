«Умей нести свой крест и веруй»: Боярская о новой «Чайке», кино и театре Боярская: Додин сплел «Чайку» Чехова по-своему

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елизавета Боярская

Режиссер Малого драматического театра — Театра Европы из Санкт-Петербурга Лев Додин был удостоен Российской национальной театральной премии «Золотая маска» за постановку пьесы Антона Чехова «Чайка». Вместо него на церемонии награждения лауреатов, проходившей в Театре имени Евгения Вахтангова, ее получила актриса из его театра Елизавета Боярская. Она поделилась с NEWS.ru, что сыграла в постановке роль Аркадиной.

Это, как всегда, был длинный и непростой путь, наполненный радостью, отчаянием, взлетами, падениями. Но это очень важный спектакль для нашего театра. Это сочинение Льва Додина по пьесе Чехова «Чайка», поэтому сама история плетется по-другому. На первый план выходят истории художников, их предназначение, судьбы. То есть, мы говорим о том, что такое быть артистом, что такое быть драматургом, какой это крест, какая ноша. Умей нести свой крест и веруй, это слова из пьесы и главное, о чем мы говорим, — подчеркнула актриса.

Она также ответила на вопрос, можно ли стать великим актером, не играя в театре. По мнению Боярской, это индивидуальный выбор каждого артиста. Для нее в приоритете всегда был театр.

Мне очень повезло с режиссером, с которым я работаю, с Додиным. Я и училась у него на курсе, и уже много лет продолжают работать с ним рядом. Для меня театр — это что-то более настоящее, несиюминутное, где очень много зависит от артиста и режиссера, художников, их симбиоза. В кино от артиста зависит не все. На сцене, когда ты один на один с публикой, происходит какая-то энергия, которую невозможно ни с чем сравнить, — объяснила Боярская.

Ранее она заявляла, что премия «Золотая маска» является одной из важнейших в мире театра. Боярская отметила, что их в России немало, но именно об этой мечтает каждый артист или режиссер. Актриса подчеркнула, что «Золотая маска» — это знак качества и получение номинации в ней всегда очень важный момент. Эту специальную премию от жюри она получила вместе с актером Игорем Черневичем за «Лучший актерский дуэт» в спектакле «Чайка».