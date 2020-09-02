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Труппа Купаловского театра в Минске распалась после ухода гендиректора

12:09, 02 сентября 2020
Павел Латушко Павел Латушко Фото: kupalauski.by

Народный артист Белоруссии Виктор Манаев и часть актёров Национального академического театра имени Янка Купалы уволились из труппы. Это произошло после ухода генерального директора учреждения Павла Латушко.

Уволились артисты Александр Подобед, Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Николай Кучиц, сообщает «Интерфакс». Сейчас в труппе старейшего театра Белоруссии осталось 15 человек.

Большинство Купаловцев уволились в конце августа. Однако были и те, кто не мог этого сделать со всеми, был за пределами Минска или Беларуси. Сейчас и Манаев, и другие актёры также высказали свою позицию, уволившись из театра, — рассказали представители театра.

Ранее стало известно, что белорусские власти уволили директора Павла Латушко, который публично поддержал акции протеста. В августе он присоединялся к демонстрациям и открыто говорил о том, что глава МВД, а также другие высокопоставленные представители силовых ведомств должны подать в отставку за действия в отношении мирных граждан, писал NEWS.ru.

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