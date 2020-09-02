Труппа Купаловского театра в Минске распалась после ухода гендиректора

Фото: kupalauski.by

Московский театр «Ленком Марка Захарова» подготовил семь премьер на новый сезон, который начнётся 3 сентября. В сентябре литовский режиссёр начнёт работу над спектаклем «Вечный обманщик» по пьесе Мольера «Тартюф».

94-й сезона театра откроет представление «Ва-банк» по комедии «Последняя жертва» Александра Островского. Директор театра Марк Варшавер заявил, что Дмитрий Певцов, исполняющий одну из главных ролей в постановке Марка Захарова, не...