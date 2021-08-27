«Требуем остановить произвол»: Жириновский о скандале в театре Ермоловой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Лия Ахеджакова рассказала о том, как её муж, фотограф Владимир Персиянов относится к скандалу со спектаклем «Первый хлеб», и пожаловалась на травлю после премьеры спектакля. Об этом пишет «Собеседник».

Актриса рассказала, что за последние несколько лет неоднократно встречалась с проявлениями неприязни, причины которой ей непонятны. Она также опровергла информацию о снятии спектакля «Первый хлеб» из репертуара театра, признав, что...