«Требуем остановить произвол»: Жириновский о скандале в театре Ермоловой
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
18:07, 27 августа 2021
Московский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава ЛДПР Владимир Жириновский резко высказался о скандале в московском театре имени Ермоловой. Фракция ЛДПР в Госдуме потребовала «остановить произвол» художественного руководителя театра Олега Меньшикова, который ранее уволил 22 актёра труппы и заменил их «своими» молодыми артистами. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ЛДПР и её главы.
Требуем остановить произвол Олега Меньшикова в Театре им. Ермоловой. Остановить увольнение актёров и вернуть в штат ранее уволенных. Это творческие люди, для них увольнение — это удар не только по карьере, но и самолюбию. Как говорится, художника легко обидеть. А у нас артисты, которые играют в театрах, часто вообще почти забыты, зарплаты у них низкие, спектакли несовременные, скучные, ролей не дают, так ещё и руководство ни в грош не ставит, — говорится в сообщении.
В ЛДПР отметили: русский театр является «величайшим в мире», а актёрская школа считается самой уважаемой.
Нужно, чтобы это было не просто лозунгом, клише, а реальностью, которую ощущают тысячи простых артистов по всей стране. Чтобы они жили и творили, а не выживали, — заключил Жириновский.
Худрук театра Ермоловой без вразумительного объяснения причин массово уволил артистов, досрочно отправив на пенсию многих опытных и именитых мэтров театра. Позже стало известно, что Меньшиков покинул пост директора театра.
Ранее сообщалось, что Меньшиков после скандала как ни в чём не бывало рассказал о планах на 96-й сезон. На странице театра в Facebook сообщается, что в понедельник актёр участвовал в презентации театрального меню.