16+

Рубрики

Медиа

Архив

Театр

«Требуем остановить произвол»: Жириновский о скандале в театре Ермоловой

18:07, 27 августа 2021
«Требуем остановить произвол»: Жириновский о скандале в театре Ермоловой Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Глава ЛДПР Владимир Жириновский резко высказался о скандале в московском театре имени Ермоловой. Фракция ЛДПР в Госдуме потребовала «остановить произвол» художественного руководителя театра Олега Меньшикова, который ранее уволил 22 актёра труппы и заменил их «своими» молодыми артистами. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ЛДПР и её главы.

Требуем остановить произвол Олега Меньшикова в Театре им. Ермоловой. Остановить увольнение актёров и вернуть в штат ранее уволенных. Это творческие люди, для них увольнение — это удар не только по карьере, но и самолюбию. Как говорится, художника легко обидеть. А у нас артисты, которые играют в театрах, часто вообще почти забыты, зарплаты у них низкие, спектакли несовременные, скучные, ролей не дают, так ещё и руководство ни в грош не ставит, — говорится в сообщении.

В ЛДПР отметили: русский театр является «величайшим в мире», а актёрская школа считается самой уважаемой.

Нужно, чтобы это было не просто лозунгом, клише, а реальностью, которую ощущают тысячи простых артистов по всей стране. Чтобы они жили и творили, а не выживали, — заключил Жириновский.

Худрук театра Ермоловой без вразумительного объяснения причин массово уволил артистов, досрочно отправив на пенсию многих опытных и именитых мэтров театра. Позже стало известно, что Меньшиков покинул пост директора театра.

Ранее сообщалось, что Меньшиков после скандала как ни в чём не бывало рассказал о планах на 96-й сезон. На странице театра в Facebook сообщается, что в понедельник актёр участвовал в презентации театрального меню.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео