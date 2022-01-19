TikTok и «Ленком» подведут итоги всероссийского челленджа

Театр «Ленком Марка Захарова» вместе с российским отделением TikTok подведут итоги всероссийского челленджа «весьмиртеатр» в конце января. Победителей будет трое, они получат билеты на спектакли театра. Участники конкурса снимали видео с монологами известных персонажей, классическими танцами или сценами из драматических спектаклей и размещали в TikTok. Количество просмотров по хештегу #весьмиртеатр за два месяца достигло 62,4 млн.

Мы рады, что можем построить диалог со зрителями театра через социальные сети. Мы просматриваем видео для челленджа. Выбрать победителей сложно, ведь участие принимают большое количество талантов со всей России. Сейчас театр развивает площадки Facebook, Instagram и TikTok, где показывает секреты закулисной жизни. Приглашаем всех любителей театра окунуться в мир «Ленком Марка Захарова» в онлайн формате и на сцене! — сообщил артист театра Сергей Яковлев.

Сейчас в театре ставят «Вишнёвый сад» А. П. Чехова, легендарную «Поминальную молитву» Григория Горина, «Доходное место» А. Н. Островского и «Американские горки» по пьесе Эрика Ассу. Также стоит обратить внимание на «Вечного обманщика» по мотивам произведений Ж.-Б. Мольера и на «Безумный день, или Женитьбу Фигаро» по комедии П. Бомарше.

Ранее «Ленком Марка Захарова» получил премию Brand Awards 2021 в номинации «Лучшая молодая труппа для воспитания молодого поколения». Он стал единственным государственным театром, удостоившимся награды в 2021 году.