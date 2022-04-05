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Теперь без Хаматовой: лучшим спектаклям вручили премию «Гвоздь сезона»
Театр

Теперь без Хаматовой: лучшим спектаклям вручили премию «Гвоздь сезона»

09:55, 05 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Театральном центре «На Страстном» прошла юбилейная XX премия Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона». Главную награду — «Большой хрустальный гвоздь» — получил спектакль «Сын» Юрия Бутусова.

Традиционно экспертный совет, возглавляемый председателем СТД Александром Калягиным, в течение года выбирает пять спектаклей. Они попадают в список номинантов, и каждый получает «Малый хрустальный гвоздь». В этом году эксперты выделили постановки «Горбачёв» (Государственный Театр Наций), «Мольер, avec amour» (Московский Театр Олега Табакова), «Ричард III» (Государственный академический театр имени Моссовета), «Сын» (Российский государственный академический молодёжный театр) и «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» (Московский театр «Мастерская П. Н. Фоменко»).

Однако накануне церемонии один из претендентов, спектакль «Горбачёв» с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях, был снят с участия в конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба СТД. В сообщении говорится, что спектакль «из репертуара театра исключён, в связи с чем этот спектакль не участвует в конкурсе и церемонии награждения лауреатов премии». Ни Миронов, ни уехавшая в Латвию и впоследствии уволившаяся из театра «Современник» Хаматова на вручение не пришли.

«Гвоздь сезона» — единственная театральная премия, в которой нет номинаций. Награду получает спектакль в целом как совокупный результат работы всего творческого коллектива театра, а не отдельный персоналии. Каждый год церемония превращается в яркое театральное представление, участниками которого становятся как лауреаты премии, так и их коллеги. В этом году за сценарий церемонии отвечали актёры Зависимого театрального проекта «Заячий стон» Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров.

Фото вручения театральной премии «Гвоздь сезона» — в галерее NEWS.ru.

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр и актёр Андрей Житинкин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Валерий Ярёменко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Евгений Стеблов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель Российского академического молодёжного театра (РАМТ), режиссёр Алексей Бородин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Евгений Стеблов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Алексей Поляков во время демонстрации фрагмента спектакля «Мольер, avec amour» в постановке режиссёра Сергея Газарова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры Кирилл Петров, Максим Амельченко, Алексей Поляков и Виталий Боровик (слева направо) во время демонстрации фрагмента спектакля «Мольер, avec amour» в постановке режиссёра Сергея Газарова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Виталий Боровик во время демонстрации фрагмента спектакля «Мольер, avec amour» в постановке режиссёра Сергея Газарова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры Кирилл Петров и Алексей Поляков (слева направо) во время демонстрации фрагмента спектакля «Мольер, avec amour» в постановке режиссёра Сергея Газарова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры Кирилл Петров, Максим Амельченко и Алексей Поляков (слева направо) во время демонстрации фрагмента спектакля «Мольер, avec amour» в постановке режиссёра Сергея Газарова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры Кирилл Петров, Максим Амельченко, Алексей Поляков и Виталий Боровик (слева направо) во время демонстрации фрагмента спектакля «Мольер, avec amour»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров, получивший награду за постановку спектакля «Мольер, avec amour»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров, получивший награду за постановку спектакля «Мольер, avec amour»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Татьяна Матюхова, принявшая награду за спектакль «Сын» в постановке режиссёра Юрия Бутусова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Валерий Ярёменко (в центре), принявший награду за спектакль «Ричард III» в постановке режиссёра Нины Чусовой

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Театральном центре «На Страстном» прошла юбилейная XX премия Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Театральном центре «На Страстном» прошла юбилейная XX премия Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона»

Сергей Булкин/NEWS.ru

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