Теперь без Хаматовой: лучшим спектаклям вручили премию «Гвоздь сезона»

В Театральном центре «На Страстном» прошла юбилейная XX премия Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона». Главную награду — «Большой хрустальный гвоздь» — получил спектакль «Сын» Юрия Бутусова.

Традиционно экспертный совет, возглавляемый председателем СТД Александром Калягиным, в течение года выбирает пять спектаклей. Они попадают в список номинантов, и каждый получает «Малый хрустальный гвоздь». В этом году эксперты выделили постановки «Горбачёв» (Государственный Театр Наций), «Мольер, avec amour» (Московский Театр Олега Табакова), «Ричард III» (Государственный академический театр имени Моссовета), «Сын» (Российский государственный академический молодёжный театр) и «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» (Московский театр «Мастерская П. Н. Фоменко»).

Однако накануне церемонии один из претендентов, спектакль «Горбачёв» с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях, был снят с участия в конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба СТД. В сообщении говорится, что спектакль «из репертуара театра исключён, в связи с чем этот спектакль не участвует в конкурсе и церемонии награждения лауреатов премии». Ни Миронов, ни уехавшая в Латвию и впоследствии уволившаяся из театра «Современник» Хаматова на вручение не пришли.

«Гвоздь сезона» — единственная театральная премия, в которой нет номинаций. Награду получает спектакль в целом как совокупный результат работы всего творческого коллектива театра, а не отдельный персоналии. Каждый год церемония превращается в яркое театральное представление, участниками которого становятся как лауреаты премии, так и их коллеги. В этом году за сценарий церемонии отвечали актёры Зависимого театрального проекта «Заячий стон» Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров.

Фото вручения театральной премии «Гвоздь сезона» — в галерее NEWS.ru.