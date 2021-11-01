«Тема закрыта»: худрук МХАТа Бояков уволился из театра

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил о своём уходе из театра. По словам экс-руководителя театра, ему предложил написать заявление «по собственному» новый директор Владимир Кехман, написал Боков в Facebook.

Я уволился из МХАТ имени Горького... Благодарю тех, кто со мной сотрудничал. Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТ успехов и развития, — говорится в сообщении театрального режиссёра.

Бояков добавил, что написал заявление об уходе, несмотря на имеющийся пятилетний контракт. Продюсер пояснил, что не собирается устраивать оппозицию в театре.

Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать — не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — моё отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта, — добавил бывший худрук.

Президент МХАТ Татьяна Доронина написала письмо на имя президента Владимира Путина с просьбой уволить Боякова из театра. Актриса посчитала. что если этого не сделать, то от МХАТ «не останется и воспоминаний».

Ранее артисты МХАТа им. Горького рассказали о первых увольнениях после назначения Владимира Кехмана директором театра. Должностей лишились пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора театра Олег Михайлов.