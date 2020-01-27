Московский театр «Ленком Марка Захарова» отпразднует 75-летие одного из своих главных актёров Николая Караченцова.
Сын Караченцова Андрей рассказал, что артисты устроят 27 января вечер «Прости меня, Земля, что я тебя покинул», который будет посвящён памяти коллеги,
На вечере будет много музыкальных выступлений, посвящённых отцу, прозвучат, конечно, песни и из его репертуара, — заявил собеседник агентства.
На мероприятии с музыкальной программой выступят Лариса Долина, Александр Розенбаум, Олег Митяев, Полина Гагарина и Игорь Крутой. Своими воспоминаниями об актёре поделятся Инна Чурикова и Владимир Васильев. Вести вечер будут Дмитрий Певцов и Анастасия Макеева.
Праздник в театре посетят члены семьи Караченцова — вдова Людмила Поргина, сын Андрей с женой и трое внуков артиста: Пётр, Нина и Оля.
Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года. Через год после смерти актёра и на день его рождения, 27 октября 2019 года, на Троекуровском кладбище ему установили памятник, писал NEWS.ru.
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