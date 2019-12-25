https://static.news.ru/photo/88a9d134-26f1-11ea-8a2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: tabakovschool/vk.com

Театральный колледж советского и российского актёра Олега Табакова стал высшим учебным заведением.

Глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский рассказал, что учреждение проведёт эксперимент по интегрированию программы высшего образования в курс подготовки актёров, сообщает ТАСС.

Выполнена совместная инициатива нашего президента и мэра Москвы. Я сейчас поеду к Владимиру Машкову в Театр Олега Табакова, чтобы вручить ему постановление правительства РФ, по которому с сегодняшнего дня «Табакерка» — это не колледж, а новое театральное высшее учебное заведение, — сказал он.

В постановлении правительства России говорится, что эксперимент подразумевает проведение образовательной программы по специальности «Актёрское искусство» в 2020–2025 годах. После обучения студенты будут проходить государственную аттестацию.

Как писал NEWS.ru, Союз театральных деятелей предложил передать часть управления театрами общественным институтам. В подготовленном организацией документе прописан план до 2025 года создать правовые условия для возможности финансирования независимых театральных проектов.