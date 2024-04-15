Театр «Современник» откроет собственный музей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Театр «Современник» ко дню рождения откроет собственный музей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках торжественного мероприятия пройдет награждение победителей фестиваля «Неформат».

С 16 апреля все зрители театра, купившие билеты на спектакль, смогут познакомиться с архивными материалы и редкими экспонатами, которые сотрудники «Современника» собирали с начала основания театра. В коллекции есть протоколы обсуждений спектаклей, программки постановок, афиши, фото- и видеоматериалы.

Экспозиция построена по хронологическому принципу и затрагивает историю театра с 1956 года по 2019 год. Пространство условно разделено на две тематические части. Первый раздел расскажет о жизни театра в период, когда его руководителем был Олег Ефремов, а второй посвящен основателю театра Галине Волчек.

После открытия музея на официальном сайте театра появится 3D-тур по экспозиции, который позволит ознакомиться с ней из любого уголка мира, не выходя из дома.

На сайте «Современника» ранее стала доступна 3D-выставка, посвященная Галине Волчек, которой в этом году исполнилось бы 90 лет. Экспозиция состоит из редких архивных кадров артистки, часть из которых до этого ни разу не публиковалась.