Театр сатиры покажет новогодние спектакли с песнями из советских фильмов

Фото: пресс-служба Театра сатиры

Московский академический театр сатиры покажет новогодние шоу-спектакли «Кабачок Сатиры» с музыкой и песнями из советских и российских фильмов. Прототипом для спектаклей стала передача «Кабачок 13 стульев», появившаяся на телевидении благодаря театру. Художественный руководитель Сергей Газаров отметил, что проект является «возвращением к истокам». Благодаря подобным шоу, по его словам, удается объединить прошлое и настоящее.

Год назад мы запустили первую серию праздничных спектаклей «Кабачок Сатиры», которые прошли с полным аншлагом. Более того, нам пришлось делать дополнительные спектакли. <...> Здесь мы наблюдаем феномен «отцов и детей»: тесную связь прошлого с настоящим, когда на сцене и в зале смешиваются люди разных поколений, — рассказал Газаров.

Худрук театра отметил, что по просьбам зрителей были созданы и другие версии «Кабачков» к разным праздникам. Спектакли представляют собой импровизацию, которую устраивают все участники труппы. Программа состоит из музыкально-инструментальных, вокальных и танцевальных номеров. Представления состоятся 17 и 29 декабря, а также 6 января.

Ранее Театр сатиры представил детскую музыкальную сказку «Коза Луиза и НЛО» по произведению писательницы Натальи Айги. Режиссером спектакля выступила Лариса Крупина. По ее словам, постановка научит юных зрителей мечтать и искать свое «я».