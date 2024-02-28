Россиянам покажут итальянскую комедию о запретной любви к замужней женщине В театре Пушкина пройдет премьера комедии «Человек и джентльмен»

Фото: Пресс-служба Театра имени А.С.Пушкина

Сцена из спектакля «Человек и джентльмен»

Театр имени А. С. Пушкина покажет эксцентричную комедию положений о запретной любви к замужней женщине «Человек и джентльмен» по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Премьерные показы пройдут 1, 10 и 20 марта. Режиссером постановки выступил Олег Пышненко.

Спектакль расскажет о маленькой труппе, гастролирующей по курортному городу. Артисты готовятся к вечернему показу, но оказываются вовлечены в тонкости личной жизни своего импресарио. Из-за череды недоразумений герои попадают в дом графа, а затем и вовсе оказываются в полицейском участке.

Премьера состоится на основной сцене театра. В спектакле задействованы актеры Владимир Жеребцов, Анна Кармакова, Александр Анисимов и Сергей Миллер.

Театр Пушкина ранее показал спектакль «Зойкина квартира» по одноименному произведению Михаила Булгакова на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Режиссером постановки выступил заслуженный артист России Евгений Писарев. Он подчеркнул, что это первые гастроли с данным спектаклем.

До этого в театре имени Пушкина прошла церемония вручения памятных знаков Камерного театра. Награду получили актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, театральный режиссер Иван Поповски и актриса Виктория Исакова.