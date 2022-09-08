Театр Пушкина откроет сезон запрещенной комедией Булгакова В планах труппы — празднование юбилея Островского и режиссерская лаборатория по текстам Пушкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Театр им. Пушкина

Театр им. Пушкина под руководством Евгения Писарева начинает 73-й сезон. В планах — комедии по Михаилу Булгакову и Александру Островскому, ремонт фасада театра и нововведения для зрителей. Среди них — специальные абонементы для поклонников труппы и уникальный проект «Интернет-буфет». Художественный руководитель не стал заваливать труппу большим количеством новых постановок, зато представил «живой тизер» комедии «Багровый остров» по Булгакову прямо на сборе труппы.

Для коллектива театра им. Пушкина 73-й сезон начинается в первую очередь с ремонта. Директор Владимир Жуков и художественный руководитель Евгений Писарев вместе с департаментом культуры Москвы решили проводить работы поэтапно и не закрывать здание на несколько лет. В течение лета несколько строительных бригад совместно с дизайнерами и подрядчиками отремонтировали Актерское фойе. Впереди у команды запланирована работа над гримёрными комнатами и фасадом.

В отличие от труппы, у нас отпуска не было. Мы работали все лето, чтобы театр встретил новый сезон в частично обновленном виде. Решено работать здесь и дальше. Никуда переезжать не будем. Ремонт будет проводиться планомерно, — сообщил Владимир Жуков.

Нововведения коснутся не только здания, но и работы театра со зрителями. Администрация решила помочь своим поклонникам и открыла продажу специальных тематических абонементов: для любителей классических спектаклей, комедий, детективов и детского репертуара. Такая система поможет сэкономить 20% от стоимости билетов.

Еще одна инновация — «Интернет-буфет». По задумке руководства, у зрителей появится возможность заранее заказывать еду и напитки перед спектаклем или к антракту. А сотрудники буфета сервируют столик к нужному времени. Обновят пушкинцы и свой фирменный мерч. Футболки, толстовки, сумки и свитшоты украсят новыми цитатами из спектаклей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Театр им. Пушкина

Репертуар театра им. Пушкина обогатится несколькими постановками. Уже 12 и 13 октября Евгений Писарев и режиссер Федор Левин представят спектакль «Багровый остров» по Михаилу Булгакову. Всего несколько месяцев пьесу играли в Камерном театре в 1928 году. Потом ее закрыла цензура. По сюжету молодой драматург присылает в театр пьесу «Багровый остров», судьбу которой должен решить цензор. Тот уезжает, поэтому главный режиссер вынужден срочно распределить роли и провести генеральную репетицию, а актеры буквально на ходу читают текст и придумывают постановку.

В декабре Даниил Чащин покажет комедию Александра Островского «Красавец мужчина» к 200-летнему юбилею драматурга.

В нашем театре шло уже несколько пьес Островского, а теперь будет еще одна. В спектакле — одни красавцы и красавицы. Владимир Жеребцов, Дмитрий Ласкин, Анастасия Панина, Анна Бегунова, Анастасия Лебедева. Просто не состав, а красота, — отметил Писарев.

Сам постановщик готовит к апрелю еще одну работу по Булгакову — «Зойкину квартиру». Кроме того, театр продолжает развивать режиссерскую лабораторию. В этом году она получила название «Пушкин LAB», в рамках которой молодые режиссеры представят три эскиза по произведениям классика: «Сказка о мертвой царевне», «Граф Нулин» и повесть «Египетские ночи». Лучший превратится в полноценный спектакль.

Как только художественный руководитель закончил читать планы, с первых рядов партера зазвучал громогласный Александр Матросов. А через несколько строк к нему присоединились другие артисты с соседних рядов. Еще 10 секунд — еще трио. Так внезапно пела уже четверть зала.

Художественный руководитель отметил, что это и есть живой тизер «Багрового острова». Евгений Писарев выразил надежду на то, что «на премьере будет так же эффектно, как сейчас», и отпустил артистов готовиться к вечернему спектаклю «Мадам Рубинштейн».