Театр Пушкина и Школа-студия МХАТ представят спектакль о чести и цензуре Театр Пушкина и Школа-студия МХАТ представят совместный спектакль «Лицей»

Фото: Милана Романова

Сцена из спектакля «Лицей»

Театр имени Пушкина и Школа-студия МХАТ представят совместный спектакль «Лицей» по мотивам пьесы «Лицей. Девятый выпуск» Елены Исаевой о чести и цензуре. Премьерные показы постановки пройдут 20 и 21 ноября в филиале театра Пушкина в Сытинском переулке.

По сюжету, юные ученики девятого набора Царскосельского лицея мечтают о будущем, влюбляются, готовятся к выпускному, когда неожиданно узнают о гибели своего кумира Александра Пушкина и аресте Михаила Лермонтова за стихотворение «Смерть поэта». Эти события заставляют их задуматься не только о вопросах чести и достоинства, но и о ценности лицейского братства. Молодые люди сталкиваются с извечными проблемами — конфликтом поколений, проверкой на прочность убеждений, а также желанием и страхом свободы.

Фото: Милана Романова Сцена из спектакля «Лицей»

В постановке заняты студенты курса худрука театра Евгения Писарева. Режиссер спектакля — Андрей Кузичев.

Ранее театр Пушкина представил новую постановку «Космос» режиссера Игоря Теплова с актрисой Викторией Исаковой в главной роли. Спектакль стал первой премьерой на основной сцене после ремонта. Художественный руководитель театра Евгений Писарев отметил, что это волнительное событие для всей труппы.