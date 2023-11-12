Театр, поддержка Путина, мать: как сейчас живет актриса Ирина Алферова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ирина Алферова

Актриса Ирина Алферова обрела популярность после съемок в фильмах «Хождение по мукам» и «Д’Артаньян и три мушкетера». Чем сейчас занимается артистка, почему уволилась из «Ленкома»?

Как развивалась карьера Алферовой

На роль Даши в «Хождении по мукам» Алферову утвердили, когда она еще училась в ГИТИСе. Съемки длились несколько лет, к выходу фильма на экраны у актрисы уже были дочь Ксения и развод с сыном болгарского посла Бойко Гюровым. Следующей большой ролью актрисы стала Констанция в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

В 1976 году Ирину Алферову пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола, однако актриса получала в основном второстепенные роли. В «Ленкоме» она познакомилась со своим вторым супругом — актером Александром Абдуловым. Они вместе снялись в 1979 и 1982 годах в мелодрамах «С любимыми не расставайтесь» и «Предчувствие любви».

В 80-е годы Алферова также попробовала себя в польском кино, снявшись в драмах «Любовные письма с подтекстом» и «Волшебник Лала». В 90-е годы артистка отдалилась от съемок в фильмах и посвятила себя театру. На экраны она вернулась в 2006 году с ролью княгини Лиговской в экранизации «Герой нашего времени». В 2019 году Ирина снялась в фильме «Счастье — это... Часть 2» вместе со своей дочерью Ксенией.

После воссоединения России и Крыма Ирине Алферовой запретили въезд на Украину. Актриса предположила, что это связано с ее активной поддержкой президента России Владимира Путина.

«Я никогда не говорила плохого ни об Украине, ни о нынешней киевской власти. Просто в одном интервью призналась, что во всем поддерживаю Путина, что верю российскому телевидению. Что люблю Россию и очень уважаю нашего президента. Я езжу по стране и вижу, что жизнь меняется в лучшую сторону. И вот за эту искреннюю гражданскую позицию я стала персоной нон грата на Украине» — рассказала она KP.RU.

Почему Алферова уволилась из «Ленкома»

Артистка проработала в «Ленкоме» 17 лет и до сих пор уверена, что художественный руководитель Марк Захаров ее недолюбливал.

«Помню, спрашивает: „Вы что, считаете, что вы звезда?“ А у меня на тот момент уже „Хождение по мукам“, „Три мушкетера“. Но я и сейчас себя не считаю звездой. А тогда вообще была все время в работе, максимум, что нужно — накормить, напоить. Но он вот советовал вести себя скромнее», — рассказала актриса в рамках X Забайкальского международного кинофестиваля в Чите.

Марк Захаров не разрешал Ирине Алферовой пропускать гастроли труппы театра даже в случае, если у нее были роли без слов. Актрисе приходилось совмещать работу в «Ленкоме» со съемками в кино, из-за чего ей приходилось месяцами ежедневно летать из города в город.

Из театра Алферова уволилась, когда ей предложили играть на сцене собаку. После ухода ее сразу же приняли в труппу «Школы современной пьесы».

Фото: В. Мурашко/Фотохроника ТАСС Ирина Алферова в роли Даши и Светлана Пенкина в роли Кати во время съемок фильма режиссера Василия Ордынского «Хождение по мукам»

Чем сейчас занимается Ирина Алферова

Актриса продолжает работать в театре «Школа современной пьесы», где задействована в спектаклях: «На Трубе», «Толстого нет», «Шинель/Пальто» и «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное».

Несмотря на то что в 72 года Алферова остается востребованной артисткой, сама она относится критически к своему возрасту.

«Дело в том, что человек-то не стареет. Вот я вижу в зеркале изменения. Почему это болезненно? Потому что это не я, я не могу к такой себе привыкнуть. Изменилась внешность, изменилось тело», — призналась артистка.

Сейчас Ирина Алферова много времени уделяет своей матери — 101-летней Ксении Алферовой. По информации Telegram-канала Mash, 8 ноября женщине вызвали скорую из-за проблем с дыханием. Медики диагностировали сердечную недостаточность, однако от госпитализации мать артистки отказалась.

Что известно о личной жизни Ирины Алферовой

С Александром Абдуловым Ирина Алферова состояла в браке с 1976 года. После свадьбы они несколько лет жили в общежитии, а позднее получить квартиру им помог коллега Евгений Леонов. В 1993 году пара распалась. Причиной стала занятость на работе.

Позднее во время съемок в фильме «Звезда шерифа» у актрисы закрутился роман с коллегой Сергеем Мартыновым. За него Алферова вышла замуж в 1995 году. Пара вместе до сих пор.

«Нам достаточно просто находиться вдвоем. Мы уже 35 лет вместе, и нам хорошо. Мы не можем насытиться друг другом!» — поделилась актриса.

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