Театр на Таганке покажет премьеру спектакля «Деревянные кони»

Фото: пресс-служба Театра на Таганке

Московский театр на Таганке 18 и 19 апреля покажет премьеру спектакля «Деревянные кони» в интерпретации режиссера Светланы Земляковой. Постановка вернется на сцену театра спустя 50 лет — тогда режиссером выступал Юрий Любимов. Спектакль создан по мотивам повестей Федора Абрамова «Деревянные кони», «Пелагея» и «Алька».

События спектакля разворачиваются в глухой русской деревне, которая представляет собой замкнутый самостоятельный мир. Главными героями выступают три женщины, олицетворяющие собой разные поколения. Через них на сцене покажут историю российской деревни от расцвета до упадка. Землякова отметила, что спектакль является «разговором о жизни и судьбе».

Наша история о мире, который уже исчез. Ведь что из себя представляла деревня? Проблемы, ценностные и нравственные категории — они все в пределах этого небольшого, на первый взгляд, пространства. Но там — целые жизни, на которые проецируется история большой страны. И пусть те времена уже в прошлом, но наш спектакль — это разговор о жизни вообще, о судьбе, — пояснила режиссер.

Ранее стало известно, что театр на Таганке представит социальную сказку по мотивам киносценария Павла Лунгина и Александра Галина «Свадьба». Премьера состоится 6 апреля на Новой сцене. Режиссером спектакля выступил Александр Карпушин. Он подчеркнул, что герои пьесы подтолкнут зрителя переживать вместе с ними происходящее на сцене.