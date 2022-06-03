Театр на Таганке 7 и 8 июня представит премьерный спектакль «Дон Кихот. Санчо Панса. Русский дневник» по пьесе Алексея Житковского, сообщает пресс-служба театра. Режиссёр постановки Денис Хуснияров отправил своих героев в «абсурдное, страшное, бесконечное путешествие» — в Россию XXI века, где растворились друг в друге миф и реальность. Рыцарь и его верный оруженосец попадают в 2018 год, когда страна принимает у себя Кубок мира. Они едут по бескрайнему русскому полю, чтобы спасти родину, навести порядок и выиграть самый главный матч в своей жизни.