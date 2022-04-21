Театр на Таганке перенёс Дон Кихота в современную Россию: кадры идальго

Театр на Таганке выпустил на Новой сцене спектакль «Дон Кихот» по пьесе Алексея Житковского. В ролях Дон Кихота и Санчо Пансы — актёры Василий Уриевский и Павел Комаров. Также в постановке сыграли Мария Добржинская, Юлия Стожарова, Игорь Ларин, Алексей Финаев-Николотов, Елена Оболенская и другие артисты. Премьеру (22 и 23 апреля) приурочили к дню рождения Театра на Таганке.

Авторы спектакля попытались понять, кем бы мог быть Дон Кихот, появись он сейчас. Тем же эксцентричным мечтателем на хилом мерине или строгим ревнителем традиционных ценностей, карающим всё, что не укладывается в их рамки? Что вообще стоит за «геройством», не является ли оно изломом человеческой сущности?

Вслед за Сервантесом создатели постановки отправляют героев в бесконечное путешествие. Но место действия становится не Испания XVII века, а Россия XXI века. Здесь поют песни Аллы Пугачёвой, по-прежнему дерутся на свадьбах, цитируют Николая Гоголя, и грезят футболом.

Итак, весна. 2018 год. Россия принимает Кубок мира по футболу. По бесконечному русскому полю едут двое: рыцарь и его верный оруженосец. Едут, чтобы спасти Родину, навести порядок и выиграть самый главный матч в своей жизни.

Фото спектакля «Дон Кихот» Театра на Таганке — в галерее NEWS.ru.