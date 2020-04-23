Театр на Таганке отметит день рождения в онлайн-формате

Московский театр на Таганке отмечает свой 56-ой день рождения. Празднование пройдёт 23 апреля в режиме онлайн.
Ежегодно на праздник труппа даёт на сцене первый в своей истории спектакль «Добрый человек из Сезуана», который был сыгран 23 апреля 1964 года,
Кроме того, театр проведёт конференцию, начало которой намечено на 15:00 мск,
Артисты вспомнят историю спектакля, с которого всё началось («Добрый человек из Сезуана»), поговорят о тех, кто стоял у истоков театра — Владимире Высоцком, Леониде Филатове и, конечно, Юрии Любимове, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, три новых аудиоспектакля про самоизоляцию для тех, кто находится взаперти, представил Мобильный художественный театр.
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