Театр на Таганке отметит день рождения в онлайн-формате

https://static.news.ru/photo/13474244-854e-11ea-91b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский театр на Таганке отмечает свой 56-ой день рождения. Празднование пройдёт 23 апреля в режиме онлайн.

Ежегодно на праздник труппа даёт на сцене первый в своей истории спектакль «Добрый человек из Сезуана», который был сыгран 23 апреля 1964 года, напоминает ТАСС. В связи с запретом на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса в этом раз коллектив прочтёт текст пьесы немецкого драматурга Бертольта Брехта.

Кроме того, театр проведёт конференцию, начало которой намечено на 15:00 мск, отмечает агентство.

Артисты вспомнят историю спектакля, с которого всё началось («Добрый человек из Сезуана»), поговорят о тех, кто стоял у истоков театра — Владимире Высоцком, Леониде Филатове и, конечно, Юрии Любимове, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, три новых аудиоспектакля про самоизоляцию для тех, кто находится взаперти, представил Мобильный художественный театр.