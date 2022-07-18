Театр на Таганке откроет новый сезон спектаклем про цирюльника-маньяка

Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

Театр на Таганке открывает 2 августа новый, 59-й театральный сезон спектаклем «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в постановке Алексея Франдетти. Мюзикл является самой титулованной постановкой театра, он получил сразу три «Золотые маски». В основе сюжета — история о лондонском цирюльнике Бенджамине Баркере, который стал жертвой интриг. Когда-то он был молодым лондонским брадобреем, счастливо женатым на прекрасной девушке. Однажды один влиятельный судья воспылал страстью к его супруге, а самого мужчину отправил на пожизненное заключение. Сбежав с каторги, герой берет себе новое имя — Суини Тодд, и мечтает о мести, сообщает пресс-служба театра.

Готический Лондон, серия загадочных убийств, весь мир против пары влюбленных — такой сюжет, музыка и игра наших актеров никого не оставит равнодушным, — отмечается в сообщении.

В тот же день на Новой сцене театр покажет последнюю премьеру прошлого сезона — «Дон Кихот. Санча Панса. Русский дневник» в постановке Дениса Хусниярова по пьесе Алексея Житковского о приключениях испанцев в современной России.

Фото: Пресс-служба театра Театр на Таганке

Кроме того, весь август Театр на Таганке будет давать самые «сливки» своего репертуара: мюзикл «Онегин» в постановке Алексея Франдетти, хит театра — «Lё Тартюф. Комедия» Юрия Муравицкого и самый загадочный и нежный спектакль театра — «Женитьба. Трагедия?» по комедии Гоголя в постановке Андрея Гончарова.

Ранее сообщалось, что театр «Сатирикон» покажет спектакль в жанре трагический балаган по «Грозе» А. Н. Островского, Режиссёром-постановщиком выступил руководитель «Сатирикона» Константин Райкин. На главную роль специально пригласили актрису Марию Золотухину. В постановке смешаны жанры, времена, языки и конфессии, в ней сочетаются фольклорные и церковные песнопения, джаз и рок.