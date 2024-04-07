Театр на Таганке, гумпомощь для СВО, новые роли: как живет Ирина Апексимова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ирина Апексимова

В последние годы Ирина Апексимова начала реже появляться на телеэкранах, однако продолжает активно работать. Что известно о ее работе в театре, о съемках в кино, личной жизни и отношении к спецоперации?

Какие театры возглавляет Ирина Апексимова

Как писало агентство MOS.RU, в 2015 году актриса была назначена директором театра на Таганке, а в 2020 году стала руководителем театра «Содружество актеров Таганки». В результате в сентябре 2021 года ей удалось объединить два театра, некогда разделенные из-за конфликта актеров во главе с Николаем Губенко и режиссером Юрием Любимовым.

«Решение городского департамента культуры позволит консолидировать управление двумя театральными зданиями, которые изначально являлись одним целым. Теперь есть возможность обеспечить эффективное управление этим единым театральным комплексом со всеми его техническими и административными сложностями», — объявила Апексимова.

Ее назначение поддержали коллеги: худрук театра «Модерн» Юрий Грымов, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и директор театра «Центр драматургии и режиссуры» Владимир Панков.

С кем выступила Апексимова на шоу «Отцы и дети»

В мае 2023-го Апексимова появилась на телевидении, выйдя на сцену в шоу «Две звезды. Отцы и дети» вместе с внучкой своей троюродной сестры Ларисы Долиной. Они с 11-летней Сашей спели песню «На побывку едет молодой моряк».

«Вечерний Курьер» пишет, что изначально члены жюри высоко оценили дуэт, но потом выступление обернулось скандалом: артист Сергей Шакуров раскритиковал внучку Долиной, заявив, что она пытается пробиться на сцену, пользуясь положением родственников.

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва» Ирина Апексимова

Как сложились отношения Апексимовой с зятем

Как пишет StarHit, летом 2022 года дочь Апексимовой и Валерия Николаева вышла замуж за актера Егора Корешкова. Избранник оказался старше нее на 8 лет.

По словам Дарьи Авратинской, мать приняла ее выбор без лишних эмоций, поскольку это не было таким уж сюрпризом.

«Да это и не было таким уж признанием. У нас с мамой очень близкие, доверительные отношения. Я с ней всегда общалась как с подругой. Поэтому никаких сверхъестественных и бурных реакций с ее стороны не было. Отреагировала: „Да. Хорошо“», — рассказала младшая артистка.

Что говорит Ирина Апексимова о своем возрасте

В интервью StarHit Апексимова жаловалась, что для нее не находится новых ролей в кино.

«В кино после 30 лет ты никому не нужен. Активно сниматься я перестала после того, как однажды мне прислали предложение сыграть „маму Зины“. У героини даже имени не было! Я была страшно возмущена. У нас действительно нет сценариев для женщин „40+“, гори они огнем! В отличие от них, мужчины в этом возрасте расцветают. Нечего играть, кроме „мамы Зины“. Я уже даже не читаю то, что присылают», — с возмущением рассказала артистка.

По ее словам, образовался круг людей, которые осыпают ее проклятиями. Она же не отвечает хейтерам. Тем не менее, даже возглавляя два театра и «оставшись без ролей», актриса продолжает сниматься в кино.

В 2023 году Апексимова сыграла главную роль в новогодней комедии «Корпорация Морозов», а до этого — главную роль в мини-сериале «Лютый-2» с участием Владимира Епифанцева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Ирина Апексимова в роли графини в сцене из спектакля «Фигаро»

Что Апексимова говорила про СВО

Ирина Апексимова поддержала спецоперацию ВС РФ на Украине, а также референдумы о присоединении новых регионов к России.

«Отношусь к этому более чем положительно. Это действительно долгожданные референдумы, я горжусь тем, что наконец это произошло», — приводит «Газета.Ru» слова директора театра на Таганке.

В дальнейшем актриса активно сотрудничала с «Народным фронтом» и помогала собирать гуманитарную помощь для российских военных. Так, она курировала 51-й сбор проекта ОНФ в 2023 году, по итогам которого 1-й АК ДНР получил автомобиль УАЗ «Патриот», тепловизоры, квадрокоптеры, монокли, бронежилеты, каски, аптечки и рюкзаки.

Читайте также:

Бывший муж Апексимовой снимет фильм об СВО. Как Николаев связан с Украиной

Ирина Апексимова: для меня нет ролей в кино, будто после 30 люди не живут

Первый сериал о Донбассе: где снимают, кто автор сценария, когда выйдет