Театр имени Пушкина откроет сезон 7 сентября постановками Чехова и Гольдони

Фото: teatrpushkin.ru

Комедия Карло Гольдони «Слуга двух господ»

7 сентября Московский драматический театр имени Пушкина откроет 73 сезон премьерами прошлого театрального года. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru, зрители увидят бенефисный спектакль Веры Алентовой, оригинальные версии комедии Карло Гольдони «Слуга двух господ» и драмы Чехова «Чайка», а также нуар-триллер Татьяны Тарасовой «Швейцария».

Спектакль-бенефис Веры Алентовой «Мадам Рубинштейн» в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева приурочен к 80-летию артистки и рассказывает об основательнице могущественной «империи красоты». Спектакль «Слуга двух господ. Russian edition» режиссера Юрия Муравицкого по знаменитой комедии Гольдони поставлен как история в духе современных скоморохов, с музыкой, танцами и акробатикой. Режиссер и художник Дмитрий Крымов представил свое прочтение чеховской «Чайки»: роль Аркадиной в спектакле «Костик» исполнит заслуженная артистка России Виктория Исакова.

Спектакль «Швейцария» - это история автора романов о «талантливом мистере Рипли» Патриции Хайсмит, к которой приезжает молодой агент нью-йоркского издательства. Он должен убедить писательницу сочинить последнюю часть бестселлера о мистере Рипли и оказывается «совсем не так прост, как кажется». А спектакль «МАШАЛАВА» Владимира Киммельмана рассказывает историю девушки Маши с окраины Екатеринбурга, которая исповедует принцип «свободной и легкой» жизни без привязанностей. Роли в этом спектакле о поисках себя и своего места в мире сыграли недавние выпускники Школы-студии МХАТ.

Ранее сообщалось, что 10 сентября в саду «Эрмитаж» пройдет самый масштабный в России театральный фестиваль под открытым небом «Театральный марш». С 12:00 до 23:00 зрители смогут бесплатно посмотреть драматические и музыкальные спектакли, а также программу для детей из более чем 10 московских театров. В этом году спектакли представят Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, театр имени Пушкина, театр «Новая опера», «Школа современной пьесы», театр «Балет Москва», театр Терезы Дуровой, театр «Школа Драматического Искусства». Театр на Таганке завершит программу концертным исполнением мюзикла «Онегин» в постановке Алексея Франдетти.