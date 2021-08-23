Театр имени Ермоловой подаст в суд на уволенных артистов

Московский театр имени Ермоловой намерен подать заявление в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его художественного руководителя Олега Меньшикова против уволенных артистов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре Ермоловой приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью, — рассказали представители театра.

При этом там подчеркнули, что решение о сокращении не выходит за рамки Трудового кодекса РФ и устава театра. Основанием для принятия таких решений служат зрительская заинтересованность и экономическая целесообразность.

В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива — как творческой, так и внутренней, — отметили в культурном учреждении.

Кроме того, в театре заявили о регулярных проверках, которые проводятся «уполномоченными представителями инстанций». Отмечается, что никаких нарушений в работе учреждения выявлено не было.

Это даёт право дирекции театра оставить без комментариев попытки анализа финансово-экономической деятельности театра группой артистов, находящихся в списке на сокращение, — заключили в театре.

Ранее стало известно, что худрук театра Ермоловой Олег Меньшиков покинул должность директора театра и передал свои обязанности Сергею Кузоятову до ситуации с массовыми сокращениями. Таким образом, решение об увольнении части сотрудников было принято именно Кузоятовым, а не Меньшиковым.

При этом артисты, попавшие в список на сокращение, считают, что их уволили незаконно. Актёры намерены добиться увольнения Меньшикова и написали письмо на имя президента России Владимира Путина, где рассказали о происходящем в театре. В свою очередь, директор театра Сергей Кузоятов заявил, что появившееся в распоряжении СМИ письмо на имя президента было написано давно и содержит лишь домыслы.