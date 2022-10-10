Театр Ермоловой и СК заключили договор о сотрудничестве Театр Ермоловой заключил с СК соглашение о «взаимном творческом сотрудничестве»

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Московский драматический театр имени Ермоловой заключил договор о взаимном творческом сотрудничестве со Следственным комитетом России, сообщается на сайте театра. Отмечается, что теперь у сотрудников ведомства и учеников образовательных учреждений СК есть возможность бесплатно посещать спектакли.

Театр заключил договор о взаимном творческом сотрудничестве со Следственным комитетом России. Подготовительный процесс начался еще в прошлом сезоне, и теперь у сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России есть возможность посещать спектакли и приобщаться к театральному миру, — говорится в сообщении.

В театре выразили надежду на совместную с культурным центром СК реализацию интересных творческих инициатив.

Ранее стало известно, что актера Всеволода Болдина без предупреждений и объяснений уволили из театра Ермоловой после 25 лет работы, несмотря на то что он был занят в успешных постановках «Ревизор» и «Демон». По словам 44-летнего актера, помимо того что «Ревизор», а также другие спектакли были сняты с репертуара, у театра накопилось немало проблем из-за незаконных действий его директора и худрука Олега Меньшикова в отношении артистов труппы.

Прошлой осенью 13 артистов подали в суд на театр Ермоловой с требованием признать их увольнение незаконным, восстановить на работе и выплатить денежную компенсацию. Все они были уволены из театра по статье о сокращении и не согласны с таким решением администрации под руководством Меньшикова.