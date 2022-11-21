«Там все идеально»: директор МХАТ рассказал о Дорониной в доме престарелых Директор МХАТ Кехман рассказал о ремонте в квартире Дорониной к ее выписке

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Татьяна Доронина

Директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал, как живет президент театра Татьяна Доронина в доме престарелых в Теплом стане. В эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ он заявил, что 89-летнюю актрису пришлось перевести из санатория в Барвихе в специальный центр на юго-западе столицы, потому что прежний персонал не мог оказать ей должного внимания.

После COVID-19 они уже не могли следить за ней. Именно Барвиха! Они сказали: «Мы уже не справляемся. Она ослабла. Поэтому мы просим вас найти другое место, чтобы обеспечить уход», — рассказал Кехман.

Директор МХАТ добавил, что звезда советского кино находится в надежных руках.

Там все идеально. У нее там баня, массажи, лечения, — пояснил директор театра.

Кехман рассказал, что руководство театра не оставляет Доронину одну со своими проблемами: с ней всегда на связи режиссеры, с которыми она обсуждает дела и грядущие постановки. К тому же, к ней приставлены специальные помощники. Для актрисы куплен автомобиль, на котором она может выезжать за пределы центра.

Директор МХАТ поделился, что в театре надеются увидеть актрису в начале следующего года на родной сцене. Дорониной 25 января исполняется 90 лет.

Все делают так, чтобы 25 января на ее именины она оказалась в театре. Мы ей подготовили квартиру, сделали там ремонт, — поведал Кехман.

Ранее сообщалось, что Татьяна Доронина, которая сейчас проживает в доме престарелых в Теплом стане, не встает с постели. Актрисе разрешили держать в палате двух кошек. с которыми она ни на минуту не расстается.