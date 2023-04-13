«Талантливо не может быть вредно»: Майзингер о цензуре, Булгакове и Гоголе Актер Майзингер: талантливые произведения не должны подвергаться цензуре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Майзингер

Актер Владимир Майзингер, исполняющий роль Гуся-Ремонтного в новой постановке пьесы Михаила Булгакова «Зойкина квартира», премьера которой состоится 13 мая в театре Пушкина, в интервью NEWS.ru высказал мнение, что цензурирование культурных произведений неуместно для того, что сделано талантливо. Оригинальная пьеса Булгакова в разные годы также подвергалась цензуре. Так, перед самой премьерой в 1926 году по просьбе театра драматург внес в нее ряд изменений и дополнений, в итоге из четырех актов осталось три. Позже для перевода на английский и французский Булгаков также исключил из пьесы упоминания политических деятелей.

Если это талантливо, то это не надо цензурировать. Потому что талантливо не может быть вредно. Ну а если это бездарно, то и что там цензурировать. Талантливо — это значит во благо, — объяснил Майзингер.

Актер рассказал, что является поклонником Булгакова, играл во многих постановках по произведениям писателя и сам много читал его. По словам Майзингера, он часто сравнивает творчество Булгакова и Николая Гоголя.

Они разные авторы, но я всегда его сравниваю с Гоголем. Потому что и там, и здесь присутствует всегда мистика, есть отсылки к снам, к происшествиям, которых не может произойти в реальной бытовой жизни. Но мне кажется, в этом его неоднозначность в чем-то, его парадоксальность. Мистика в его произведениях, она расширяет объем и делает более интересным его взгляд на жизнь. Мы понимаем, что можно какую-то жизненную ситуацию просто разобрать, описать и вывести ее в качестве сюжета. А можно создать свой мир, это всегда интересней, — сказал актер.

Также Майзингер рассказал, что в спектакле «Зойкина квартира», премьера которого состоится на сцене театра имени Пушкина через месяц, в оригинальную пьесу будет привнесен жанр нуар. Актер сообщил, что сейчас проходят первые репетиции, коллектив пока привыкает к новой площадке.