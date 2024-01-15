«Такие люди для меня не уходят»: Зюганов о Соломине Зюганов: Соломин остается с нами как пример доблести и геройства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин останется для него примером доблести и геройства, передает NEWS.ru с церемонии прощания с народным артистом в Москве. Зюганов отметил, что Соломин сделал значительный вклад в наследие русской интеллигенции.

[Соломин из таких людей], кто строил, кто открывал, кто показывал пример. Все награды представлены не только ему лично, но и всему театру, всей русской интеллигенции. <...> Такие люди для меня никогда не уходят из жизни. Они будут всегда с нами как пример доблести, геройства и служения нашей отчизне, — заключил Зюганов.

Помощник президента России, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе церемонии сказал, что Соломин был «актером от Бога», благородным интеллигентом и хранителем традиций. Мединский выразил благодарность покойному актеру за все, что он сделал для России.

Юрий Соломин скончался 11 января. Как утверждает его внучка, артист тихо умер во сне. Отмечается, что 6 ноября он был госпитализирован после падения в обморок во дворе жилого дома. Позднее врачи диагностировали у него инсульт в легкой форме.