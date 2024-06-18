Сыгравший Гэндальфа актер споткнулся и упал со сцены во время спектакля The Guardian: актера Иэна Маккеллена госпитализировали после падения со сцены

Фото: Bonnie Britain/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иэн Маккеллен

Актера Иэна Маккеллена, известного по роли Гэндальфа в трилогии «Властелин колец», доставили в больницу после падения со сцены во время спектакля «Игроки-короли» в лондонском театре, пишет The Guardian. Шокированные зрители рассказали, что во время батальной сцены 85-летний артист споткнулся и упал, а затем начал просить о помощи. В зале сразу включили свет и вызвали скорую. Всех присутствовавших на спектакле вывели из театра, а другие постановки с участием Маккеллена отменили.

Иэн Маккеллен ожидает быстрого выздоровления после падения со сцены. Актер в хорошем настроении после падения во время выступления «Игроки-короли», — сообщил представитель театра.

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