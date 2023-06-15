Новая роль Якубовича: ведущий «Поля чудес» представил премьеру в театре Известный телеведущий не только сыграл главную роль в спектакле «Скупой», но и написал несколько монологов для своего персонажа

Фото: Пресс-служба Нового театра

Леонид Якубович в интерпретации знаменитой пьесы Мольера «Скупой»

В Новом театре Эдуарда Боякова представили интерпретацию знаменитой пьесы Мольера «Скупой». Главную роль сыграл ведущий телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович. Он же написал несколько монологов, которые произносит герой. Подробнее о новой роли Якубовича и его спектакле — в материале NEWS.ru.

Якубович вернулся в театр

«Скупой» — это вторая премьера недавно образованного Нового театра. В этот раз художественный руководитель Эдуард Бояков соединил в одном драматургическом произведении творчество Жан-Батиста Мольера и Леонида Якубовича. Многие зрители даже не знали, что ведущий «Поля чудес» пишет сценарии и монологи для артистов российской эстрады больше 40 лет. Он был соавтором одного из первых выступлений Владимира Винокура и сценаристом некоторых эпизодов киножурнала «Ералаш».

В новом спектакле Валентина Клементьева Якубович играет образцового скупца и эгоиста Гарпагона. В монологах, которые телеведущий написал для своего героя, много философских рассуждений о времени, семье и жизненных ценностях.

«У Боякова было решение сделать спектакль неоднозначным. Все же каждый человек имеет свою судьбу, и просто „Скупой“ — это формула, а за ним стоит какой-то опыт, какие-то драмы жизненные. Всё. С этого началось», — рассказал народный артист России Леонид Якубович.

Впервые Якубович вышел на театральную сцену в 2020-м. В МХАТе им. Горького он сыграл старца Никандра в спектакле «Лавр» Эдуарда Боякова по одноименному роману Евгения Водолазкина. Сейчас ведущий снова предстал старцем, но не умудренным опытом и знаниями, а эгоистичным скупердяем, каким его героя и задумывал французский драматург.

Чем спектакль Боякова отличается от пьесы Мольера

По сюжету пьесы Гарпагон, которого в свое время играл сам Мольер, собирается устроить две свадьбы собственных детей против их воли. Он хочет выдать дочь Элизу замуж за пожилого богача, а сына Клеанта женить на обеспеченной вдове, ведь самое важное для него — деньги. Гарпагон закапывает 10 тысяч экю в саду, но они внезапно исчезают. Тогда он начинает подозревать в краже всех в своем окружении. Комедия Мольера сначала рассмешит зрителя гротесковыми образами и анекдотичными репликами, а затем поможет задуматься о вечном: могут ли деньги быть важнее чувств и отношений.

Фото: Пресс-служба Нового театра Леонид Якубович в интерпретации знаменитой пьесы Мольера «Скупой»

«Здесь трагедия разворачивается вокруг семейной истории, потому что Гарпагон — отец двух прекрасных молодых людей, влюбленных в своих партнеров и партнерш, но именно порок скупости мешает этим чувствам. Гарпагон пытается уничтожить любовь своих детей. Здесь смесь жанров, потому что монологи героя — это психоанализ, притча», — объясняет режиссер.

Гарпагон Якубовича старчески шаркает ногами, нервно перебирает пальцами, судорожно и жадно ищет глазами свою шкатулку — главный предмет ценности и внутреннего спокойствия. Но при этом он не пустой самодур. Его дом полон книг, в гостиной стоит бюст Сократа. Герой Леонида Аркадьевича любит поговорить сам с собой. В эти моменты на сцене специально меняется свет, и голос звучит громче и раскатистее. Якубович играет Гарпагона как трагическую личность, которая пытается постичь тайну собственной любви к деньгам.

Кто еще сыграл в «Скупом» Боякова

Помимо Якубовича, зрители громко аплодировали Евдокии Германовой, которая сыграла роль сводницы Фрозины. Дарья Дуженкова перевоплотилась в Марианну, но не такую, как у Мольера. Ее героиня почти готова выйти замуж за скупого Гарпагона. Ее интересует шкатулка богача с деньгами и всё наследство, которое она получит после его смерти.

Декорации спектакля, созданные сценографом Александром Цветным, отражают внутренний мир скупого. Кабинет Гарпагона с портретами на стенах и бюстами стилизован под библиотеку. Художник по костюмам Виктория Севрюкова сконструировала наряды, которые ничем не отличаются от одежды времен Мольера.

В спектакле раскрываются темы отцов и детей, скоротечности времени и ростовщичества. Бояков называет постановку современным прочтением пьесы Мольера.

«Это совершенно потрясающая работа Якубовича, где он играет Гарпагона. Это действительно человек с невероятным даром, поэтическим в том числе. То есть Новый театр — это команда, одно пространство, в котором мы де-юре не являемся труппой, но де-факто являемся творческим братством», — рассказывал Бояков NEWS.ru.

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