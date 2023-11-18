Стало известно, почему «Квартет И» остался без песен «Несчастного случая» Песню «Несчастного случая» из-за доноса убрали из спектакля «День радио»

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Квартет И

Московский театр «Квартет И» убрал из спектакля «День радио» песню группы «Несчастный случай», сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) музыкальный журналист Михаил Козырев (внесен Минюстом России в список иноагентов). По его словам, причиной стал донос от гражданина, который потребовал убрать из репертуара песню «врагов народа».

Козыреву об этот рассказал фронтмен коллектива Алексей Кортнев. Теперь у постановки «День радио» музыкальные номера исполняются группой «Бобры» и Павлом Майковым.

Известно, что Козырев и сам участвовал в одной из сцен «Дня радио» вместе с «Несчастным случаем», но после начала спецоперации на Украине он покинул Россию. Его роль досталась актеру Михаилу Полицеймако.

В октябре стало известно, что Налоговая служба закрыла творческую школу Алексея Кортнева в Химках за долги. История финансовых трудностей у учреждения тянется с 2019 года, с тех пор накопилось 9,4 млн рублей долгов, из которых 8,5 млн рублей — только за аренду помещения.

В августе мировой суд Новосибирска оштрафовал Кортнева на 20 тысяч рублей, ему предъявили обвинения по уголовной статье об оскорблении представителя власти. После вынесения решения о штрафе суд освободил музыканта от уголовной ответственности.